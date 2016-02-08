Киевский патрульный уволился из "совковых бюрократов" в полиции

Один из новых киевских патрульных написал заявление об увольнении, выразив недовольство тем, как проводится реформа полиции.

Фотографию заявления и собственные объяснения Александр Харченко выложил на своей Facebook-странице.

"Новая полиция - это же настоящая реформа, я это говорил сразу еще прошлой весной; но с оговоркой, что и настоящие реформы могут иметь разную степень эффективности. Может быть Wow!, а может быть... nice try ("хорошая попытка". - Ред.). Я бы сказал, что эта реформа - nice try", - написал полицейский.

Среди причин своего увольнения г-н Харченко указал слишком большое количество "старых совковых бюрократов" в полиции, а также "критическое количество новых совковых бюрократов" - тем, кому до 30 лет.

"Процессы - не работают. Работает ручное управление. И самовоспроизводится. Процессов никто особо и не хочет, если понимает их уместность вообще", - пишет Харченко.

"Эти все подходы "полиция и общество", о которых немало пафосно говорилось в прошлом году, - возможны в зрелых западных полициях, потому что там есть реальное делегирование полномочий. Новая украинская полиция к этому, очевидно, пока еще не готова, и это не вина Эки Згуладзе или Хатии Деканоидзе. Это путь нашего с вами общества", - добавил он.

В МВД официально никак не прокомментировали отставку своего сотрудника.