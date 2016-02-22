В Виннице принесла присягу патрульная полиция

Присягу принесли 255 полицейских, передает отдел коммуникаций главного управления Нацполиции Винницкой области.

Церемонию посетили Петр Порошенко, Владимир Гройсман и руководитель Национальной полиции Хатия Деканоидзе.

Накануне в воскресенье в Киеве прошла акция в поддержку Национальной полиции.

Ночью 7 февраля киевская патрульная полиция во время преследования застрелила 17-летнего парня, который в компании трех других пытался скрыться на BMW.

Печерский районный суд Киева избрал для патрульного Сергея Олейника меру пресечения в виде ареста.