Взрывы в Багдаде: по меньшей мере 24 погибших
- 28 февраля 2016
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По меньшей мере 24 человека погибли в результате взрыва у рынка в восточной части Багдада, сообщают власти Ирака.
В шиитском районе Садр-Сити взорвались смертники на мотоциклах, сообщает агентство Reuters.
Пока еще никто не взял на себя ответственность за атаки.
В последнее время в Багдаде произошло несколько взрывов. Группировка "Исламское государство" атаковала шиитов.