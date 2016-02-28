Взрывы в Багдаде: по меньшей мере 24 погибших

По меньшей мере 24 человека погибли в результате взрыва у рынка в восточной части Багдада, сообщают власти Ирака.

В шиитском районе Садр-Сити взорвались смертники на мотоциклах, сообщает агентство Reuters.

Пока еще никто не взял на себя ответственность за атаки.

В последнее время в Багдаде произошло несколько взрывов. Группировка "Исламское государство" атаковала шиитов.