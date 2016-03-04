К Савченко в СИЗО приехали адвокаты

Адвокаты Надежды Савченко Марк Фейгин и Николай Полозов приехали в СИЗО на встречу с украинской летчицей. Об этом адвокаты сообщили на своих страницах в Twitter.

Сначала у адвокатов не принимали документы на оформление пропуска и не впускали в СИЗО.

Впоследствии Николай Полозов сообщил, что документы в конце концов приняли.

В четверг в ходе заседания судья Донецкого суда Ростовской области "неожиданно для всех" закрыл заседание, объявив, что следующее слушание состоится 9 марта.

Суд в четверг также не дал возможности Надежде Савченко произнести последнее слово. Надежда Савченко в ответ на это объявила сухую голодовку.

Адвокаты заявили, что в пятницу будут просить украинскую летчицу не начинать сухую голодовку, поскольку она приведет к ее смерти.