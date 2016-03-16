В Запорожье не могут снести памятник Ленину
В течение нескольких часов в центре Запорожья пытались спилить памятник Ленину, однако пока попытки не увенчались успехом. Об этом сообщил внештатный корреспондент ВВС.
Алмазный трос, с помощью которого пытались спилить постамент памятника, рвался уже дважды.
На монумент набросили трос, который удерживает Ленина от падения.
За сносом следят несколько сотен человек, в том числе активисты и журналисты, присутствуют правоохранители.
Подготовка к демонтажу началась еще два дня назад.
Во время работ две женщины пытались подойти к памятнику, чтобы возложить цветы, но правоохранители не дали им это сделать.