В Запорожье не могут снести памятник Ленину

Image caption Ленин стоит и не падает

В течение нескольких часов в центре Запорожья пытались спилить памятник Ленину, однако пока попытки не увенчались успехом. Об этом сообщил внештатный корреспондент ВВС.

Алмазный трос, с помощью которого пытались спилить постамент памятника, рвался уже дважды.

На монумент набросили трос, который удерживает Ленина от падения.

За сносом следят несколько сотен человек, в том числе активисты и журналисты, присутствуют правоохранители.

Подготовка к демонтажу началась еще два дня назад.

Во время работ две женщины пытались подойти к памятнику, чтобы возложить цветы, но правоохранители не дали им это сделать.