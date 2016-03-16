В Киеве отметили вторую годовщину создания батальона Кульчицкого

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В среду в украинской столице отметили вторую годовщину создания батальона Нацгвардии имени генерала Кульчицкого, который считается первым добровольческим подразделением АТО. Президент наградил 26 бойцов государственными наградами.

"Спасибо каждому из вас, что идеи Майдана вы сохранили в сердце и не дали никому их опорочить", - подчеркнул глава государства.

16 марта 2014 года около шестисот добровольцев, участников событий на Майдане, выразили желание присоединиться к реформированным Внутренним войскам (Национальной гвардии) для участия в конфликте на Донбассе.

За время боев на Востоке Украины погибло 25 бойцов батальона, более 80 были ранены. Среди них - первый командир подразделения, генерал Сергей Кульчицкий, погибший в мае 2014 у Славянска.

Торжества по случаю дня создания батальона прошли также в Главном управлении Нацгвардии и на Майдане.