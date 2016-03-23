Порошенко: седьмая волна мобилизации будет в 3-4 раза меньше

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Президент Петр Порошенко рассказал, что массовый набор контрактников в армию позволяет ему пока не объявлять новую волну мобилизации, а когда она все же будет объявлена, то будет существенно меньше предыдущих. Об этом он заявил во время выступления в Харькове в среду.

По словам главы государства, солдат ВСУ пока получает около 7 тыс. грн, а на передовой в зоне АТО - 11 тыс. грн, что существенно увеличило количество желающих заключить контракт с армией.

"И это позволяет мне пока не объявлять мобилизацию, а после объявления она будет существенно сокращена: в три-четыре раза", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он также добавил, что с начала 2016 года контракты с ВСУ заключили уже около 14 тыс. военнослужащих.

"Это качественно новая армия. Военные идут мотивированные, подготовленные, большинство с опытом участия в АТО, с боевым опытом", - отметил Петр Порошенко.