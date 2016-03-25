СБУ настаивает, что судья Высшего хозяйственного суда задержан

Image caption Сумму взятки в СБУ не назвали

СБУ настаивает, что судья Высшего хозяйственного суда Виктор Швец был задержан во время получения взятки. Об этом сообщил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук в эфире 112 канала.

"Судью задержали при получении взятки в 5 тыс. долларов. Во время обысков у него нашли 1,5 млн. гривен и 200 тыс. долларов", - рассказал Ткачук.

По его словам, судья находится под домашним арестом.

Пресс-секретарь СБУ сообщила ВВС Украина, что в отношении судьи проводятся следственные действия.

После информации о задержании судьи, Высший хозяйственный суд обнародовал сообщение, что такого задержания не было.

"…такое задержание не осуществлялось, а судья находится на своем рабочем месте", - сообщила пресс-служба ведомства.

В суде подчеркнули, что согласно сообщению самого В.Швеца, у него "существует частный конфликт, который возник из гражданско-правовых отношений".

В то же время, в СБУ предположили, что речь может идти о двух обстоятельствах одновременно - судья мог находиться и под домашним арестом, и передвигаться на определенной территории, если таким было решение суда.