СБУ настаивает, что судья Высшего хозяйственного суда задержан
СБУ настаивает, что судья Высшего хозяйственного суда Виктор Швец был задержан во время получения взятки. Об этом сообщил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук в эфире 112 канала.
"Судью задержали при получении взятки в 5 тыс. долларов. Во время обысков у него нашли 1,5 млн. гривен и 200 тыс. долларов", - рассказал Ткачук.
По его словам, судья находится под домашним арестом.
Пресс-секретарь СБУ сообщила ВВС Украина, что в отношении судьи проводятся следственные действия.
После информации о задержании судьи, Высший хозяйственный суд обнародовал сообщение, что такого задержания не было.
"…такое задержание не осуществлялось, а судья находится на своем рабочем месте", - сообщила пресс-служба ведомства.
В суде подчеркнули, что согласно сообщению самого В.Швеца, у него "существует частный конфликт, который возник из гражданско-правовых отношений".
В то же время, в СБУ предположили, что речь может идти о двух обстоятельствах одновременно - судья мог находиться и под домашним арестом, и передвигаться на определенной территории, если таким было решение суда.