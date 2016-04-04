Transparency: Порошенко "нарушил антикоррупционные стандарты"

Международная организация Transparency International назвал недекларирование президентом Петром Порошенко взноса в уставный капитал оффшорной компании "нарушением антикоррупционных стандартов".

"Недекларирование (украинским президентом. - Ред.) взноса в уставный капитал оффшорной компании является нарушением антикоррупционных стандартов. А создание им бизнес компаний фактически во время выполнения функций президента, является прямым нарушением Конституции", - сказано в пресс-релизе организации.

TI призвала Нацагентство по борьбе с коррупцией как можно скорее запустить портал для электронного декларирования доходов чиновников, а президента - подать в электронной декларации "правдивую информацию".

Организация также призвала международную общественность принять антикоррупционные законы, чтобы запретить тайные компании.

Ранее журналисты обнародовали расследование, из которого следует, что г-н Порошенко был клиентом юридической компании Mossack Fonseca, которая создала для него оффшорную компанию на Британских Виргинских островах.

Представитель Петра Порошенко заявил, что создание траста и связанных с ним компаний не имело никакого отношения к политическим и военным событиям в Украине, и три оффшорные компании, о которых идет речь, не имели никаких активов и были частью корпоративной реструктуризации, которая должна способствовать продаже группы компаний Roshen.