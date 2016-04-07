Суд над Александровым и Ерофеевым отказался слушать российского эксперта

Голосеевский районный суд ответил отказом на ходатайство защиты Александрова и Ерофеева о заслушивании объяснений судебно-медицинского эксперта из Москвы.

Адвокаты россиян хотели, чтобы он изложил свою точку зрения на причины смерти украинского солдата Вадима Пугачева.

Ранее в среду на заседании зачитали заключение судмедэксперта министерства обороны России по этому поводу.

Судьи в итоге заявили, что могут самостоятельно дать оценку этому доказательству защиты.

Евгения Ерофеева вместе с Александром Александровым задержали в мае 2015 года во время боя вблизи города Счастье Луганской области, в котором погиб украинский военный.

В министерстве обороны России заявили, что те люди ранее уволились с военной службы. Россия последовательно отрицает участие своих кадровых военных в боях на востоке Украины.