Ученые узнали, почему люди плохо спят на новом месте

Копірайт зображення Science Photo Library

Ученые выяснили, что когда люди спят в новом месте, одно полушарие мозга человека остается бодрствовать даже ночью. Это происходит с целью минимизации возможных рисков нападения.

Также ученые заметили, что левая часть центрального отдела нервной системы продемонстрировала больший отклик на звуки.

У морских животных, а также некоторых видов птиц зарегистрирована асимметричная активность головного мозга – одно полушарие бодрствует, когда второе отдыхает. Человек не обладает такой же степенью асимметрии, что и обитатели морей и океанов. Однако, последние исследования свидетельствуют о том, что в голове у человека имеется миниатюрная система, подобная той, которой обладают киты и дельфины, говорит ведущий автор проекта Юка Сасаки из Университета Брауна.

"Мозг человека является очень гибким", написала Юка Сасаки в издании Current Biology.

"Поэтому люди, часто бывающие в новых местах, испытывают проблемы со сном", подытожила ученый.