Десятилетний финн помог Instagram исправить баг

Десятилетний мальчик из Финляндии, который обнаружил недостатки в безопасности сервиса Instagram, получил награду в 10 тыс. долларов.

Мальчик, который моложе минимально разрешенного для использования Instagram возраста, обнаружил, что может удалять комментарии других пользователей.

Компания, владельцем которой является Facebook, сообщила, что исправила проблему после того, как мальчик с ними связался.

Сам мальчик заявил одной из финских газет, что мечтает в будущем стать аналитиком по вопросам безопасности.

В Facebook сообщили ВВС, что заплатили уже более 4 миллионов долларов людям, которые выявили недостатки безопасности в их сервисах за последние пять лет.