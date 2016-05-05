В Донецк вошла бригада, в которой служили Александров и Ерофеев - разведка

Главное управление украинской разведки сообщает о том, что в Донецк "прибыл подраздел 3-й отдельной бригады специального назначения (Тольятти) Центрального Военного округа Вооруженных сил РФ".

"Обращаем особое внимание, что два военнослужащих этого соединения капитан ВС РФ Евгений Ерофеев и сержант ВС РФ Александр Александров, в соответствии с решением Голосеевского районного суда города Киева от 18 апреля с.г., были приговорены к лишению свободы сроком на 14 лет и признаны виновными в ведении агрессивной войны по предварительному сговору с группой лиц, содействии деятельности террористической организации, совершении теракта, применении оружия для провокации военного конфликта", - говорится в сообщении разведки.

В мае 2015 года года начальник департамента контрразведывательной защиты СБУ Виталий Найда в комментарии ВВС Украина рассказал, что по его данным ранее на территорию Луганской области попало более 200 бойцов упомянутой российской бригады.

Александр Александров и Евгений Ерофеев отвергают обвинения в свой адрес. В то же время Москва утверждает, что на время задержания в Украине они уже не были военнослужащими.