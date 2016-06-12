Деканоидзе: 1,5-тысячный Марш равенства охраняли почти 7 тыс. правоохранителей

Копірайт зображення www.npu.gov.ua

В "Марше равенства" приняли участие 1,5 тыс. человек, которых охраняли почти 7 тыс. правоохранителей, - заявила глава Национальной полиции Украины Хатия Деканоидзе.

"В марше приняли участие около 1,5 тыс. участников, было привлечено около 5,5 тыс. полицейских и 1,2 тыс. бойцов Нацгвардии", - сообщила глава Нацполиции.

Она также сообщила, что полиция задержала 57 человек, которые были "провокационно" настроены к участникам шествия. В отношении 10 из них составлены протоколы об административном нарушении. Часть задержанных, с которыми была "проведена разъяснительная работа", по словам Деканоидзе, уже отпустили.

12 июня во Киеве прошел "Марш равенства" - движение в защиту прав человека, в частности права на мирные собрания, а также против дискриминации представителей ЛГБТ-сообщества.