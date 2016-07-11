Израильские правозащитники подали к Facebook иск на $1 млрд

Израильская правозащитная группа Shurat Hadin подала к соцсети Facebook иск на сумму в 1 млрд долларов от имени родственников жертв нападений палестинцев.

Как утверждается в иске, поданном в американский суд, руководство соцсети "сознательно предоставляло материальную поддержку и ресурсы ХАМАС, облегчая возможности этой террористической группировки по рекрутированию новых членов, планированию и реализации атак и наведению страха на ее врагов".

Правозащитники отмечают, что призывы палестинцев в социальных сетях вызвали волну нападений в октябре прошлого года, в результате которых погибли 35 израильтян.

Истцы утверждают, что Facebook нарушает антитеррористическое законодательство США, которое запрещает американским компаниям оказывать любую материальную поддержку и услуги группировкам, признанным террористическими.

Все жертвы атак, перечисленные в иске, имели гражданство США. Представители ХАМАС назвали иск израильской стороны попыткой шантажа Facebook.

По словам представителя группировки Сами Абу Зухри, некоторые израильские политики и военнослужащие "выражали гордость по поводу убийства палестинцев" в Facebook и других социальных сетях.

Представители Facebook не комментируют поданный к компании иск.