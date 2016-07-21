ФБР уже помогает в расследовании убийства Шеремета

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Федеральное бюро расследований США уже присоединилось к расследованию убийства журналиста Павла Шеремета в Киеве, сообщают в Госдепартаменте США.

"Мы приветствуем заявления полиции и генерального прокурора о том, что это преступление будет расследовано в полной мере и преступники будут привлечены к ответственности, Федеральное бюро расследований начало помогать украинской власти в расследовании", - говорится в заявлении представителя государственного департамента США Джона Кирби.

Он также выразил соболезнования родным и близким Павла Шеремета, а также его коллегам. В заявлении отмечается, что Павел Шеремет играл "значительную роль в украинской демократии" путем освещения важных тем, в частности относительно коррупции и действий правительства.

Павел Шеремет погиб накануне в центре Киева в результате взрыва автомобиля.

Его гибель квалифицирована правоохранителями как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих лиц.

Ранее о возможности привлечения ФБР к расследованию заявляла глава Национальной полиции Хатия Деканоидзе.