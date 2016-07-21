Карплюк: события в Ирпене - месть за выборы в Коцюбинском

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Мэр Ирпеня Владимир Карплюк прокомментировал сообщение о том, что Генпрокуратура расследует злоупотребления с землей в Ирпене и Буче.

"События, которые происходят в Ирпене - не более и не менее, чем месть за выигранные нами выборы в Коцюбинском. Мне неоднократно передавали "приветы", прикрываясь первыми лицами государства", - написал ирпенский мэр в Facebook.

"Я не боюсь обысков. Я волнуюсь за своих детей, которые не должны расти в своем дворе видя "зеленых человечков" с автоматами", - добавил Владимир Карплюк.

В то же время он не уточнил, находится ли в Украине. Ранее депутат Валерий Карпунцов сообщал о том, что мэр Ирпеня якобы покинул Украину из-за "дела о хищении 900 га леса".

В воскресенье в Коцюбинском состоялись внеочередные выборы в поселковый совет. Сообщается, что конфликт в Коцюбинском поселковом совете возник из-за попытки части депутатов, которых связывают с Владимиром Карплюком, присоединить поселок к городу Ирпеню.