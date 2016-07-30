Луценко: Ефремов хотел сбежать, зная о прямых показаниях против него

Image caption Александра Ефремова уже арестовывали ранее, однако выпустили под залог

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что экс-лидер фракции Партии регионов Александр Ефремов, по всей вероятности, хотел покинуть территорию Украины из-за прямых показаний против него в деле о сепаратизме.

В частности Луценко предположил, что экс-регионал "был осведомлен о наличии прямых показаний против него и хотел скрыться от украинского правосудия".

"Поэтому мы были вынуждены его задержать для недопущения уклонения от следствия, имеющего все основания для ходатайства о его задержании и аресте", - пояснил Юрий Луценко.

Перед этим он отметил, что Александру Ефремову инкриминируют участие в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, а также причастность к созданию "террористической организации ЛНР".

Юрий Луценко уточнил, что соответствующие статьи не предусматривают освобождения под залог.

Александра Ефремова задержали в субботу утром в аэропорту "Борисполь", откуда тот, по данным ГПУ, намеревался вылететь в Вену.