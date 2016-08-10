Украинского легкоатлета Пятницу лишили олимпийской медали за допинг

Украинского легкоатлета Александра Пятницу лишили серебряной медали, завоеванной им на соревнованиях по метанию копья на летних Олимпийских Играх в Лондоне в 2012 году, из-за допинга.

Повторная проверка анализов спортсмена на содержание запрещенных веществ обнаружила запрещенный стероид туринабол.

Ранее за употребление допинга МОК лишил бронзовой медали украинскую спортсменку Юлию Калину, которую она завоевала в соревнованиях по тяжелой атлетике на Олимпиаде-2012 в Лондоне.