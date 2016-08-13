Умерла дочь Хрущева Рада Аджубей

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Рада Аджубей, дочь бывшего советского лидера Никиты Хрущева, скончалась в одной из больниц в Москве в возрасте 87 лет.

Об этом радиостанции "Эхо Москвы" сообщили близкие покойной.

Она родилась 4 апреля 1929 года в Киеве. Рада Никитична была дочерью Хрущева от второго барка. Журналист по профессии, она 50 лет проработала в журнале "Наука и жизнь".

В 1949 году она вышла замуж за Алексея Аджубея, с которым училась на одном курсе филологического факультета МГУ. С 1959 по 1964 год Аджубей был главным редактором газеты "Известия", он был снят с должности после отставки Хрущева.