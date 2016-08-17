Около 60 человек пострадали в результате аварии поезда во Франции
Около 60 человек пострадали в результате аварии поезда на юге Франции, сообщают местные спасательные службы. Ранения как минимум 10 человек оцениваются как серьезные.
Поезд, следовавший из Нима в Монпелье, врезался в упавшее на пути дерево в районе небольшого городка Ле Крес.
Как сообщает агентство Reuters, в поезде находилось более 200 пассажиров. По данным железнодорожной компании SNCF, перед столкновением поезд шел со скоростью 140 км/ч.
В настоящее время движение железнодорожного транспорта между Нимом и Монпелье полностью прекращено.
Как сообщает SNCF, на месте аварии работают пожарные и полицейские, доступ к месту крушения затруднен.