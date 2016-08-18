Авиация Асада нанесла удары по курдам

Сирийская авиация впервые с начала вооруженного конфликта в Сирии нанесла удар по городу Хасака, часть которого находится под контролем отрядов народной самообороны курдов (YPG).

Ранее в городе вспыхнули столкновения между курдскими силами и сирийской армией.

О бомбардировке сообщили представители курдских отрядов самообороны и правозащитники.

Представитель YPG сообщает о погибших и раненых, число которых пока неизвестно. Представитель сил народной самообороны заявил, что правительственная авиация открыла огонь по курдским районам города.

Столкновения между курдами и сирийской армией в городе Хасака продолжаются уже несколько дней. Противостояние началось с драки между двумя группами на городском рынке. Курды обвиняют режим в том, что он стремится спровоцировать конфликт.