В Японии из-за игры Pokemon Go умер человек

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В Японии мужчина сбил пожилую женщину насмерть. Он играл в Pokemon Go во время вождения, сообщила полиция.

В японском городе Токусима во вторник машина насмерть сбила женщину. Пострадал также еще один пешеход. Как сообщила полиция, мужчину взяли под стражу. 39-летний водитель признался, что он просто не заметил пешеходов из-за игры.

По словам представителей полиции, это первый в Японии случай гибели человека в результате "ловли покемонов".

"Мы выражаем наши соболезнования семье и знакомым погибшей. Мы ожидаем подробностей произошедшего. Предпримем все необходимые меры по завершении расследования", - сказали в Niantic Inc., компании-производителе игры.

Приложение к смартфонам обычно предупреждает игроков, если обнаружит, что они находятся в движущемся транспортном средстве.

С момента появления этой игры в прошлом месяце общественные места многих стран мира заполнили игроки, которые ловят виртуальных персонажей с помощью своих телефонов.