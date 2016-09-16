Украина получила третий транш МВФ

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Украина получила средства третьего транша кредита от Международного валютного фонда (МВФ), сообщило Министерство финансов Украины.

"Сегодня на казначейский счет поступили средства в размере $ 1 млрд от МВФ", - говорится в сообщении.

Решение о выделении этих средств Совет директоров МВФ принял в среду, 14 сентября.

Получение транша дает Украине возможность получить один миллиард кредитных гарантий от США, 600 млн ево кредита от ЕС и "другую поддержку от международных партнеров", - подчеркнули в министерстве.