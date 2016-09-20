Трое военных ранены в АТО - Лысенко

Трое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки. Ни один военный не погиб. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны по АТО Андрей Лысенко.

По словам Лысенко, бойцы получили ранения под Авдеевкой. Двое из них подорвались на гранате, еще один получил огнестрельное ранение.

Утром во вторник штаб АТО сообщил о 22 обстрелах позиций ВСУ со стороны боевиков.

В самопровозглашенной "ДНР" сообщают, что в течение ночи не зафиксировали обстрелов в зоне АТО.