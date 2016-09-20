Трое военных ранены в АТО - Лысенко
- 20 сентября 2016
- Share this with Facebook
- Share this with Twitter
- Share this with ВКонтакте
- Share this with Одноклассники
- Share this with Facebook
- Share this with Twitter
- Share this with ВКонтакте
- Share this with Одноклассники
-
Поделиться
Share this withВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
-
MessengerShare this with Messenger
-
MessengerShare this with Messenger
-
-
Google+Share this with Google+
-
ВКонтактеShare this with ВКонтакте
-
LiveJournalShare this with LiveJournal
-
Мой мирShare this with Мой мир
-
ОдноклассникиShare this with Одноклассники
-
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне
Трое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки. Ни один военный не погиб. Об этом сообщил пресс-секретарь Минобороны по АТО Андрей Лысенко.
По словам Лысенко, бойцы получили ранения под Авдеевкой. Двое из них подорвались на гранате, еще один получил огнестрельное ранение.
Утром во вторник штаб АТО сообщил о 22 обстрелах позиций ВСУ со стороны боевиков.
В самопровозглашенной "ДНР" сообщают, что в течение ночи не зафиксировали обстрелов в зоне АТО.