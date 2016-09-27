В Днепре напали на депутата из Оппоблока

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В Днепре произошло нападение на депутата горсовета от "Оппозиционного блока" Сергея Суханова. Об этом ВВС Украина сообщили в полиции Днепра.

"На нем телесных повреждений нет", - отметили в пресс-службе полиции города.

Депутат ВР от "Оппозиционного блока" Александр Вилкул сообщил, что Суханову нанесли два удара в грудь отверткой, и он чудом остался жив - "спасло портмоне". В полиции отказались комментировать информацию об отвертке.

При этом Вилкул заявил, что депутата Суханова ненавидят власти. "Он создал "Антикоррупционную инициативу" и вскрывал хищения. Утром на пресс-конференции Сергей с доказательствами выступил против многомиллионной коррупции руководства Днепропетровска. А вечером на него напали", - написал Вилкул в Facebook.