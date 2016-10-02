Жителей Гаити эвакуируют из-за урагана "Мэтью"

Копірайт зображення Reuters Image caption Жители Ямайки готовятся к урагану

На Гаити началась эвакуация жителей из районов, где в результате приближающегося урагана "Мэтью" ожидаются ливневые дожди, наводнения и ветер, достигающий скорости 240км/ч.

Один из самых мощных за последнее десятилетие ураганов Атлантики достигнет берегов Гаити и Ямайки в понедельник.

Жители этих островных государств срочно запасаются всем необходимым.

Премьер-министр Ямайки Эндрю Холнесс лично призвал сограждан подготовиться к стихийному бедствию и утверждает, что страна готова к урагану четвертой категории.

Обязательная эвакуация всего вспомогательного персонала объявлена также на американской военно-морской базе Гуантанамо на Кубе, где ураган ожидают во вторник.