Украинцам опасно посещать Россию - МИД
- 3 октября 2016
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Посещение Российской Федерации опасно для украинцев. Об этом в своем Twitter написал директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев.
"... Безосновательные задержания, провокации на границе и при таможенном досмотре, пытки, недопуск консулов...", - написал он.
Как стало известно накануне, суд Москвы арестовал украинского журналиста, корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко по обвинению в "шпионаже".