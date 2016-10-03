Украинцам опасно посещать Россию - МИД

Посещение Российской Федерации опасно для украинцев. Об этом в своем Twitter написал директор политического департамента МИД Украины Алексей Макеев.

"... Безосновательные задержания, провокации на границе и при таможенном досмотре, пытки, недопуск консулов...", - написал он.

Как стало известно накануне, суд Москвы арестовал украинского журналиста, корреспондента "Укринформа" Романа Сущенко по обвинению в "шпионаже".