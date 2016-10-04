В России правозащитную организацию "Мемориал" признали "иностранным агентом"

Российское министерство юстиции решило включить международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество "Мемориал" в реестр "иностранных агентов", сообщили Русской службе Би-би-си в руководстве организации.

Такое решение в российском министерстве приняли после внеплановой проверки, провести которую поручила генеральная прокуратура РФ. "Мемориал" предоставил различные документы, в том числе протоколы, отчеты о работе, списки публикаций, финансовые и банковские бумаги за четыре года - всего более 31 тыс. листов.

"Мы считаем это решение противоправным и будем его обжаловать в судах", - говорится в заявлении на сайте "Мемориала" в Facebook в ответ на решение Минюста РФ.

Просветительская, благотворительная и правозащитная организация "Мемориал" занимается исследованием истории ущемления прав человека в России. Организация разбирала, в частности, работу НКВД и систему трудовых лагерей в СССР. Правозащитный центр "Мемориал" внесли в список "иностранных агентов" в России еще летом 2015 года.

Закон об "иностранных агентах" был принят в РФ летом 2012 года. В реестр "агентов" по закону вносятся организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие финансирование из-за рубежа.