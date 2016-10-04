Нобеля по физике присудили троим ученым

Копірайт зображення Anders Wiklund

Нобелевскую премию по физике разделили трое ученых - Дэвид Таулес, Данкан Холдейн и Майкл Костерлитс.

Их наградили за "раскрытие секретов экзотической материи", говорится в пресс-релизе Нобелевского комитета.

"Они использовали передовые математические методы для изучения необычных фаз или состояний материи, таких как сверхпроводники, супержидкость или тонкие магнитные пленки", - говорится в сообщении.

В Стокгольме продолжается Нобелевская неделя: в понедельник объявили лауреата в области медицины и физиологии. Им стал японский ученый Ёсинори Осуми.

Премию вручает Королевская шведская академия наук.

В среду объявят победителей премии по химии.

Церемония вручения наград традиционно состоится позже.