В Мариуполе обнаружили "бордель для иностранцев"

Копірайт зображення don.gp.gov.ua

В доме культуры в Мариуполе правоохранители обнаружили "элитный бордель", в котором "предоставлялись услуги сексуального характера иностранцам", сообщила прокуратура Донецкой области.

"Представители прокуратуры Донецкой области совместно с сотрудниками следственного управления Национальной полиции в Донецкой области провели санкционированные обыски в одном из домов культуры в Приморском районе Мариуполя, а точнее - в помещении, которое сдавалось в аренду частному лицу", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что в этом помещении жительница Мариуполя 1956 года рождения вместе с двумя дочерьми организовали элитный бордель, в котором предоставлялись услуги сексуального характера иностранцам.

В ходе обысков в помещении борделя, который маскировался под ночной клуб, обнаружены и изъяты денежные средства, а также средства контрацепции.

Действия правонарушителей квалифицированы по статье "Сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией".