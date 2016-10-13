В Германии подозреваемый в терроризме сириец покончил с собой в камере

Копірайт зображення AFP Image caption Полиция обнародовала фото подозреваемого после обыска в его квартире

Сирийский мигрант, подозреваемый в намерении взорвать бомбу в берлинском аэропорту, покончил жизнь самоубийством в тюремной камере в Лейпциге, сообщили немецкие чиновники.

Джабера аль-Бакра нашли повешенным в камере.

Адвокат мужчины назвал его смерть "скандалом", заявив, что тюремные работники знали, что аль-Бакр может совершить самоубийство.

В понедельник его сдали в полицию трое сирийских беженцев. Перед этим он скрывался в течение двух дней.

Полиция говорит, что нашла в его квартире в городе Хемниц взрывчатое вещество.