В Германии подозреваемый в терроризме сириец покончил с собой в камере
Сирийский мигрант, подозреваемый в намерении взорвать бомбу в берлинском аэропорту, покончил жизнь самоубийством в тюремной камере в Лейпциге, сообщили немецкие чиновники.
Джабера аль-Бакра нашли повешенным в камере.
Адвокат мужчины назвал его смерть "скандалом", заявив, что тюремные работники знали, что аль-Бакр может совершить самоубийство.
В понедельник его сдали в полицию трое сирийских беженцев. Перед этим он скрывался в течение двух дней.
Полиция говорит, что нашла в его квартире в городе Хемниц взрывчатое вещество.