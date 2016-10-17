В Киеве отменили показ польского фильма "Волынь"

Польский институт в Киеве отменил запланированный на вторник показ спорного фильма "Волынь" режиссера Войцеха Смажовского.

Показ с участием режиссера и украинских гостей, а также обсуждение фильма должны были состояться вечером во вторник в кинотеатре "Киев".

Первыми об отмене сообщили польские СМИ со ссылкой на директора Института Еву Фигель. В Польском институте подтвердили ВВС Украина эту информацию.

МИД Украины "настойчиво посоветовал" польской стороне отменить мероприятие - это следует из письма, которое Фигель передала польскому государственному информагентству РАР.

"Что-то подобное произошло впервые. Я удивлена, что художественный фильм вызывает такие эмоции, тем более, что украинская сторона сама лишает себя возможности ознакомиться с этим фильмом", - говорит Ева Фигель.

Фильм "Волынь", который рассказывает о трагических событиях 1940-х годов, вызвал неоднозначную реакцию в Польше и Украине.