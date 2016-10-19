В Черновцах задержаны 6 человек после срыва ЛГБТ-фильма

Черновицкие патрульные доставили в отделение шесть человек, которых подозревают в том, что они избили посетителей художественного центра "Бункер".

Во вторник вечером в этом центре неизвестные сорвали показ документального фильма "This is gay propaganda".

По данным СМИ, в помещение вошли молодые люди в масках, которые заявили, что не позволят провести показ.

Впоследствии патрульные получила вызов, что на Центральной площади совершаются хулиганские действия, рассказала BBC Украина пресс-секретарь патрульной полиции Черновцов.

Там было большое количество людей, в том числе в марлевых масках. Патрульные обнаружили двух пострадавших, которых ударили в грудь и лицо.

Шесть подозреваемых увезли в Шевченковский участок полиции.