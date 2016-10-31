В Москве скончался актер Владимир Зельдин

Image caption В 2010 году к 95-летию Владимира Зельдина в ЦАРТА был поставлен спектакль "Танцы с учителем"

Старейший советский и российский актер Владимир Зельдин скончался в Москве в возрасте 101 года.

Как сообщили в НИИ им. Склифосовского, смерть наступила в понедельник в 8:00 (по Киеву).

10 февраля 2016 года актеру исполнился 101 год.

Ранее супруга артиста Иветта Капралова сообщала, что в течение трех недель он лечился в военном госпитале, а 29 октября был переведен в НИИ Склифосовского.

Владимир Зельдин был внесен в Книгу рекордов Гиннесса как старейший действующий актер планеты. Он продолжал играть и до последних дней оставался ведущим актером Центрального академического театра Российской армии (ЦАРТА).

Зельдин также известен зрителям по ролям в таких фильмах, как "Свинарка и пастух", "Карнавальная ночь", "Десять негритят" и другие.