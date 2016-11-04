Под Киевом нашли бункер с оружием и БТР

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В подземном тайнике под Киевом правоохранители нашли большой арсенал оружия, боеприпасы и БТР, сообщает прокуратура Киева.

Бункер обустроили в одном из домов на территории дачного поселка в Бориспольском районе.

"Во время обыска правоохранители обнаружили 60 предметов, внешне похожих на ракеты к установке "Град", два предмета, похожие на оружие к БМП", - отметили в прокуратуре. Кроме того, нашли около 200 предметов, похожих на противотанковые мины, ручные противотанковые гранатометы и бронебойные снаряды. Также в помещении стоял бронетранспортер.

После завершения обысков предметы изъяты и переданы на экспертизу. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают канал поступления оружия.