Меркель предложила Трампу тесное сотрудничество

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Канцлер Германии Ангела Меркель поздравила Дональда Трампа с победой на выборах президента США и предложила тесное сотрудничество на основе общих ценностей.

Германию и Америку связывают общие ценности такие, как уважение к человеческому достоинству, законам, независимо от этнического происхождения, религии, сексуальной ориентации и политических убеждений, подчеркнула канцлер.

"На основе этих ценностей я предлагаю будущему президенту США Дональду Трампу тесное сотрудничество", - заявила Меркель.