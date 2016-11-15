В Николаеве избили депутата от "Оппозиционного блока"

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Николаевская полиция сообщает об избиении неизвестными депутата горсовета от "Оппозиционного блока".

Инцидент произошел в понедельник вечером у подъезда одного из домов. По данным правоохранителей, "двое неизвестных мужчин ударили по голове неизвестным предметом 54-летнюю депутата Николаевского городского совета".

В пресс-службе "Оппозиционного блока" сообщили, что пострадавшая - депутат Лариса Веселовская.

Нападение на нее в политсиле связали с ее депутатской работой, в частности с противодействием незаконной продаже пива: "При ее активном участии было организовано несколько рейдов, а нарушители правил торговли были оштрафованы".

Полиция возбудила уголовное производство по статье о хулиганстве.