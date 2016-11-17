48% украинцев не поддерживают демонтаж памятников Ленину

Украинцы разделились в своем отношении к декоммунизации, свидетельствуют данные социологических опросов.

Так, 48% выступают против демонтажа памятников Ленину, 41% - поддерживают эту инициативу.

Переименование улиц в целом не поддерживают 57%. Но если допустить выборочное переименование, отношение к нему смягчается и количество сторонников этой инициативы (49%) начинает превышать число противников (44%).

48% опрошенных выступают за запрет коммунистической идеологии. Треть опрошенных - поддерживает запрет националистической идеологии.

Социологи опросили 2 тысячи респондентов во всех регионах Украины. Погрешность составляет не более 2,2%.