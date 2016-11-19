Папа Франциск назначил 17 новых кардиналов
Папа римский Франциск назначил 17 новых кардиналов. 13 из них моложе 80 лет - это означает, что они смогут принимать участие в выборах следующего папы.
Новые кардиналы представляют пять континентов и 11 стран. Большинство их них - из развивающихся стран в Африке, Латинской Америке и Азии.
Папа также назначил кардиналами троих епископов из США, которые считаются сторонниками реформ в Римско-католической церкви.
По мнению наблюдателей, новые назначения позволят уравновесить сильные позиции консерваторов среди американских кардиналов.
Коллегия кардиналов выполняет функцию совещательного органа при папе, а также выбирает нового папу на конклаве.
Любой кардинал теоретически имеет возможность в будущем возглавить Римско-католическую церковь.Список новых кардиналов:
- Архиепископ Марио Ценари, посланник Ватикана в Сирии
- Архиепископ Дьедонне Нзападенга, Банги, Центральноафриканская Республика
- Архиепископ Карлос Осоро Сьерра, Мадрид, Испания
- Архиепископ Серджио да Роса, Бразилия
- Архиепископ Блейз Дж. Купич, Чикаго, США
- Архиепископ Патрик Д'Розарио, Дака, Бангладеш
- Архиепископ Бальтазар Энрике Поррас Кардосо, Мерида, Венесуэла
- Архиепископ Йозеф Де Кесель, Брюссель, Бельгия
- Архиепископ Морис Пиат, Порт-Луи, Маврикий
- Архиепископ Кевин Джозеф Фаррелл, Даллас, США
- Архиепископ Карлос Агуиар Ретес, Тлалнепланта, Мексика
- Архиепископ Джон Рибат, Порт-Морсби, Папуа Новая Гвинея
- Архиепископ Джозеф Уильям Тобин, Индианаполис, США
- Кардиналы старше 80 лет (не могут принимать участия в конклаве):
- Архиепископ Энтони Сотер Фернандес, Куала-Лумпур, Малайзия
- Архиепископ Ренато Корти, Новара, Италия
- Архиепископ Себастиан Кото Хоараи, Лесото
- Преподобный Эрнест Симони, Албания