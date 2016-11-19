Папа Франциск назначил 17 новых кардиналов

Папа римский Франциск назначил 17 новых кардиналов. 13 из них моложе 80 лет - это означает, что они смогут принимать участие в выборах следующего папы.

Новые кардиналы представляют пять континентов и 11 стран. Большинство их них - из развивающихся стран в Африке, Латинской Америке и Азии.

Папа также назначил кардиналами троих епископов из США, которые считаются сторонниками реформ в Римско-католической церкви.

По мнению наблюдателей, новые назначения позволят уравновесить сильные позиции консерваторов среди американских кардиналов.

Коллегия кардиналов выполняет функцию совещательного органа при папе, а также выбирает нового папу на конклаве.

Любой кардинал теоретически имеет возможность в будущем возглавить Римско-католическую церковь.