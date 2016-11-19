Папа Франциск назначил 17 новых кардиналов

  • 19 ноября 2016

Папа римский Франциск назначил 17 новых кардиналов. 13 из них моложе 80 лет - это означает, что они смогут принимать участие в выборах следующего папы.

Новые кардиналы представляют пять континентов и 11 стран. Большинство их них - из развивающихся стран в Африке, Латинской Америке и Азии.

Папа также назначил кардиналами троих епископов из США, которые считаются сторонниками реформ в Римско-католической церкви.

По мнению наблюдателей, новые назначения позволят уравновесить сильные позиции консерваторов среди американских кардиналов.

Коллегия кардиналов выполняет функцию совещательного органа при папе, а также выбирает нового папу на конклаве.

Любой кардинал теоретически имеет возможность в будущем возглавить Римско-католическую церковь.

Список новых кардиналов:
  • Архиепископ Марио Ценари, посланник Ватикана в Сирии
  • Архиепископ Дьедонне Нзападенга, Банги, Центральноафриканская Республика
  • Архиепископ Карлос Осоро Сьерра, Мадрид, Испания
  • Архиепископ Серджио да Роса, Бразилия
  • Архиепископ Блейз Дж. Купич, Чикаго, США
  • Архиепископ Патрик Д'Розарио, Дака, Бангладеш
  • Архиепископ Бальтазар Энрике Поррас Кардосо, Мерида, Венесуэла
  • Архиепископ Йозеф Де Кесель, Брюссель, Бельгия
  • Архиепископ Морис Пиат, Порт-Луи, Маврикий
  • Архиепископ Кевин Джозеф Фаррелл, Даллас, США
  • Архиепископ Карлос Агуиар Ретес, Тлалнепланта, Мексика
  • Архиепископ Джон Рибат, Порт-Морсби, Папуа Новая Гвинея
  • Архиепископ Джозеф Уильям Тобин, Индианаполис, США
  • Кардиналы старше 80 лет (не могут принимать участия в конклаве):
  • Архиепископ Энтони Сотер Фернандес, Куала-Лумпур, Малайзия
  • Архиепископ Ренато Корти, Новара, Италия
  • Архиепископ Себастиан Кото Хоараи, Лесото
  • Преподобный Эрнест Симони, Албания

Також на цю тему