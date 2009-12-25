Шимпанзе використовують мудрі засоби

Ґвінейські шимпанзе використовують допоміжні засоби аби колоти горіхи

Дослідження підтвердили, що шимпанзе у горах Німба, що в африканській країні Ґвінея використовують кам'яне і дерев'яне знаряддя з тим аби колоти горіхи.

Науковці зауважили, що мавпи не лише розколюють ті горіхи а й розділяють внутрощі горіхів на більш, сказати б, пережовувальні порції.

Аспірантка Кейтлін Купс та професор Вільям МакҐру з центру дослідження еволюційного розвитку Кембридзького універсистету у Великій Британії досліджували групу шимпанзе у Ґвінеї.

Власне дослідження показало, що мавпи використовували доволі складне як на приматів знаряддя яке допомагало їм виконувати певні функції.

Саме спостерігаючи за шимпанзе впродовж певного часу у горах Німба, пані Купс з'ясувала, що вперше мавпи використовували знаряддя з каменя головно для обробки горіхів фрукту за назвою Трекулія, які важать до 9 кілограмів.

Пані Купс знайшла інструменти на зразок кам'яного зубила та різака а також спеціально видовблені великі стаціонарні камені на яких власне і оброблялися велетенські горіхи.

Тут також цікаво зазначити, що йдеться виключно про шимпанзе з реґіону гір Німба бо аналогічні дослідження з мавпами сусіднього реґіону Серінґбара показали, що нічого подібного тамтешніми шимпанзе не використовується. Робиться висновок, що використання знаряддя мавпами окремого реґіону є набутим досвідом шляхом вивчення і запровадження.