Тривимірні телевізори врятують індустрію

Вважають, що виробників електроніки можуть врятувати від рецесії тривимірні телевізори.

Як передає кореспондентка Бі-Бі-Сі з виставки електронних споживчих товарів у Лас Вегасі, всі провідні виробники презентують на ній тривимірні телевізори.

Фахівці кажуть, що якість зображення обнадіює й очікується, що цього року в США мають продати 3,4 млн. таких телевізорів.

«Це складний ринок. Нам потрібно щось таке, щоб допомогло нам вибратися звідси», - каже представник компанії Панасонік Елсуке Цуюзакі.

«Як на мене, допомогти нам може тривимірне зображення», - додав головний представник компанії з питань технології.

«Ніхто з нас не хоче повторення 2009 року», - каже президент Асоціації електронних товарів Ґері Шапіро, який є господарем виставки.

Асоціація виловила передбачення, що впродовж цього року індустрія може досягти невеликого зростання на рівні 0,3%.

Зростання на рівні 440 млн. доларів зумовить загальні прибутки галузі на рівні 165,3 млрд. доларів.

Однак, пан Шапіро зауважив, що недоліком залишається нижча ціна на телевізори. Фахівці очікують, що прибутки від продажу телевізорів знизяться на 2% попри те, що зросте кількість проданих апаратів.

Появи тривимірних телевізорів вдома очікували вже кілька років.

Тривимірний прорив

Проте, багато хто вважає, що саме 2010-й стане проривом для цієї технології, розвитку якої сприяла дедалі більша кількість тривимірних фільмів та успіх фільму «Аватар».

Перехід від аналогового до цифрового телебачення забрав приблизно 10 років. Тому я кажу, що цього року тривимірне телебачення справді увійде в дім. Джері Каценберг

«У той час як поява тривимірних фільмів у кінотеатрах забрала багато років, цього року, на мою думку, вони з’являться вдома», - сказав Бі-Бі-Сі Джері Каценберг, голова компанії Дрімворкс Анімейшн.

Але він додав, що перехід на нову платформу зазвичай забирає від 5 до 10 років: «Перехід від аналогового до цифрового телебачення забрав приблизно 10 років. Тому я кажу, що цього року тривимірне телебачення справді увійде в дім».

Image caption Кілька компаній обіцяють тривимірні трансляції вже у червні

Пан Каценберг, якого вважають проповідником тривимірного зображення, твердить, що він настільки впевнений у майбутньому, що його компанія всі свої майбутні фільми випускатиме в тривимірному форматі.

Він оголосив під час виставки, що Дрімворкс випустить мультфільм «Монстри проти чужих» (Monsters vs. Aliens) на Блурей у тривимірному форматі.

Цього року приблизно 20 зі 170 фільмів будуть тривимірні, що - вдвічі більше, ніж минулого року.

Серед компаній, які хочуть випускати тривимірні телевізори - Самсунг, Соні, LG, Панасонік.

А телеканал Діскавері повідомив, що створює спільну компанію з Соні та IMAX для трансляції тривимірних програм.

Британський супутниковий оператор BSkyB також планує розпочати тривимірні трансляції.

Панасонік оголосив про угоду з американським супутниковим провайдером DirecTV, яка передбачає три телеканали, які до червня вестимуть тривимірні трансляції.

Дороге задоволення?

Фахівці передбачають, що 2013-го року чверть усіх нових проданих телевізорів будуть тривимірні.

Залишається подивитися скільки новий телевізор коштуватиме. Оглядачі кажуть, що він не може бути вдвічі дорожчим, бо його не купуватимуть.