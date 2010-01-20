Вчені знають, чому меншає бджіл
Автори нового дослідження ствреджують, що занепад популяцій бджіл у багатьох частинах світу - від Європи до Північної Америки - може бути спричинений втратою диких рослин.
Згідно з висновками вчених, бджоли, які харчуються пилком з великого розмаїття рослин, мають міцніші імунні системи.
По всій Європі і Північній Америці ширяться проблеми у вуликах. Бджіл стає менше, рої занепадають, і ніхто не знає причини.
Аж ось група французьких науковців пропонує власне пояснення у статті, вміщеній виданням Biology Letters. Вчені пояснюють занепад бджолиних популяцій зменшенням розмаїття диких трав.
Харчування пилком з різних видів рослин дає бджолам змогу виробляти більше хімічної речовини, яка захищає від мікробів, - іншими словами, розмаїта дієта сприяє імунітетові бджолиного рою.
Це дослідження збігається з подібними висновками вчених про те, що хвороби часто присутні в занепалих колоніях бджіл і що в Британії впродовж минулого століття зменшувалися як біорізноманітність бджіл, так і диких квітів.
Експерт товариства британських бджолярів назвав нове дослідження "дуже цікавим" і запропонував, щоби фермери висіювали багато різних видів трав для сповільнення занепаду популяції бджіл.
Експерт Девід Астон каже, що поширення монокультур у сільському господарстві зменшило біорізноманітність диких трав.
Девід Астон: "Ми тепер маємо величезні площі під монокультурами, а це різко змінило харчування запилювальних комах".
Тим часом фрацузький уряд оголосив, що планує сіяти дикі квіті на узбіччях доріг, щоби сприяти збільшенню кількості бджіл.