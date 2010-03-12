Стабільна гіпертонія – ''краще'', ніж коливання тиску

Дослідники вважають, що люди, в яких підвищений артеріальний тиск виникає час від часу, більше ризикують зазнати інсульту, ніж ті, хто постійно має високий тиск.

Нинішні вказівки лікарям полягають в тому, аби вимірювати середній тиск, аби виявити загрозу і запобігти інсульту.

Але автори дослідження застерігають лікарів не ігнорувати коливання тиску і виписувати ліки, які допомагають досягти найбільш постійного артеріального тиску.

Британські та шведські дослідники вивчали різницю результатів вимірювання тиску. В оприлюднених в журналі Ланцет висновках вони пишуть, що люди, тиск у яких коливався під час візитів до лікаря, мали найбільші шанси зазнати інсульту незалежно від середнього показника їхнього тиску.

У вказівках лікарям йдеться, що не треба звертати увагу на один випадок незвичного результату вимірювання тиску, їм радять викликати пацієнта знову, і якщо тиск не є високим постійно, то ліки виписувати не радять. Тепер ми кажемо, що не відкидайте випадок незвично високого тиску. Професор Ротвел

Дослідники також вважають, що деякі ліки, які регулюють тиск, насправді збільшують його коливання.

Професор Пітер Ротвел з Оксфордського Університету, який очолював дослідження, каже, що результати мають велике значення для того, як лікарі визначатимуть пацієнтів, які мають високі шанси зазнати інсульту.

"Наразі у вказівках лікарям йдеться, що не треба звертати увагу на один випадок незвичного результату вимірювання тиску, їм радять викликати пацієнта знову, і якщо тиск не є високим постійно, то ліки виписувати не радять. Тепер ми кажемо, що не відкидайте випадок незвично високого тиску".

Він також каже, що лікарі повинні переконатися, що вони виписують найбільш ефективні комбінації ліків – які знижують тиск, але також його стабілізують.

Немає точних доказів того, чому несподіване підвищення тиску підвищує ризик пацієнта зазнати інсульту, але вважається, що це спричиняє стрес для системи.

Професор Ротвел каже, що «якщо виникають різкі коливання тиску, це може спричинити турбуленції в судинах, якими тече кров, що може завдати шкоди і спричинити затвердіння артерій.»

Він радить людям з підвищеним тиском, які вдома вимірюють тиск і виявляють коливання в тиску, згадати це під час візиту до лікаря.