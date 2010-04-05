Мама робить вправи - дитина худне
Легкі вправи під час вагітності можуть покращити здоров'я майбутньої дитини.
Новозеландські та американські вчені дійшли висновку, що майбутні мами із зайвою вагою частіше нарожують великих дітей, які у майбутньому можуть бути схильніші до хвороб та проблем із зайвою вагою.
Дослідження, у якому взяли участь понад вісімдесят вагітних, свідчить, що процес обміну речовин у малюка формується ще в материнській утробі. А тому діти, які при народженні важать більше від норми, схильніші до ожиріння у майбутньому.
Наприклад, у Великобританії, де кількість людей із зайвою вагою постійно зростає, лікарі зобов'язані заохочувати вагітних не переїдати і, за можливості, регулярно робити хоча б прості фізичні вправи.
Вчені із Оклендського університету та університету Північної Арізони, які спільно проводили дослідження, просили вагітних займатися на велотренажері по 40 хвилин п'ять разів на тиждень. І так щонайменше до 36-го тижня вагітності.
Зайвий жир
Жінки, які робили фізичні вправи, народжували дітей не меншого зросту, аніж ті, хто вправ не робив, але всередньому їхні діти важили на 143 грами менше.
А тому вчені дійшли висновку, що такий режим не впливає на ріст дитини в утробі матері, а лише запобігає накопичення в неї жиру.
"Надмірна вага при народженні збільшує ризик ожиріння в дорослому віці, а тому навіть незначне зменшення ваги малюка при народженні може позитивно вплинути на його майбутнє здоров'я", - каже доктор Пол Гофман, який провадив дослідження.
Доктор Ен Дорнхост, яка є експертом з вивчення процесу обміну речовин у вагітних, вважає, що таким чином стає дедалі очевидніше, що фізичні вправи під час вагітності корисні як для здоров'я матері, так і її дитини.