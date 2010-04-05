Мама робить вправи - дитина худне

Image caption Вправи під час вагітності гарно впливають на дитину

Легкі вправи під час вагітності можуть покращити здоров'я майбутньої дитини.

Новозеландські та американські вчені дійшли висновку, що майбутні мами із зайвою вагою частіше нарожують великих дітей, які у майбутньому можуть бути схильніші до хвороб та проблем із зайвою вагою.

Дослідження, у якому взяли участь понад вісімдесят вагітних, свідчить, що процес обміну речовин у малюка формується ще в материнській утробі. А тому діти, які при народженні важать більше від норми, схильніші до ожиріння у майбутньому.

Наприклад, у Великобританії, де кількість людей із зайвою вагою постійно зростає, лікарі зобов'язані заохочувати вагітних не переїдати і, за можливості, регулярно робити хоча б прості фізичні вправи.

Вчені із Оклендського університету та університету Північної Арізони, які спільно проводили дослідження, просили вагітних займатися на велотренажері по 40 хвилин п'ять разів на тиждень. І так щонайменше до 36-го тижня вагітності.

Надмірна вага при народженні збільшує ризик ожиріння в дорослому віці, а тому навіть незначне зменшення ваги малюка при народженні може позитивно вплинути на його майбутнє здоров'я. Доктор Пол Хофман з Оклендського університету

Зайвий жир

Жінки, які робили фізичні вправи, народжували дітей не меншого зросту, аніж ті, хто вправ не робив, але всередньому їхні діти важили на 143 грами менше.

А тому вчені дійшли висновку, що такий режим не впливає на ріст дитини в утробі матері, а лише запобігає накопичення в неї жиру.

"Надмірна вага при народженні збільшує ризик ожиріння в дорослому віці, а тому навіть незначне зменшення ваги малюка при народженні може позитивно вплинути на його майбутнє здоров'я", - каже доктор Пол Гофман, який провадив дослідження.

Доктор Ен Дорнхост, яка є експертом з вивчення процесу обміну речовин у вагітних, вважає, що таким чином стає дедалі очевидніше, що фізичні вправи під час вагітності корисні як для здоров'я матері, так і її дитини.