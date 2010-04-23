Хірурги успішно пересадили ціле обличчя

Команда з 30 іспанських хірургів каже, що успішно провела першу в світі повну пересадку обличчя.

Чоловікові, серйозно поранененому внаслідок необережного поводження з вогнепальною зброєю, повністю пересаджено шкіру і м'язи обличчя - включно з вилицями, носом і зубами.

Зараз пацієнт одужує після операції тривалістю 22 години, повідомили речники барселонської клініки Валь д'Еброн.

Це перша повна пересадка обличчя. Подібних операцій у світі зроблено 10, але це перша, коли пересаджено ціле обличчя і частину костей черепа Речниця клініки

Операцію з пересадки обличчя зробили ще 20 березня, але щойно зараз, за словами медиків, можна говорити про її успіх.

Загалом у світі проведено вже 10 пересадок обличчя, але та, про яку повідомили барселонські хірурги, є найскладнішою.

Речниця клініки Б'янка Бонт сказала Бі-Бі-Сі: "Це перша повна пересадка обличчя. Подібних операцій у світі зроблено 10, але це перша, коли пересаджено ціле обличчя і частину костей черепа."

Пацієнт, прізвища якого не оприлюднюють з етичних міркувань, прострелив частину обличчя 5 років тому.

Пересадка обличчя У мертвого донора знімають обличчя в 4-годинній операції Відділяють вени, артерії, шкіру, м'язи і кістки Пацієнта готують до операції, поки триває вилучення тканин у донора Обличчя і судини донора пришивають пацієнтові в складній мікронейроваскулярній хірургії

Внаслідок нещасного випадку він не міг ні дихати, ні ковтати, ні розмовляти. Йому зробили 9 операцій, але це не покращило його стану, чому лікарі і вирішили спробувати повну пересадку обличчя. Після операції хірурги показали пацієнтові його нове обличчя, і згідно з повідомленнями, він був задоволений побаченим.

Речник британського дослідного центру трансплантології обличчя назвав операцію іспанських хірургів "видатним досягненням".

Британські лікарі першими отримали дозвіл провести повну пересадку обличчя, але вже кілька місяців чекають підходящого донора.

Першою людиною з частково пересадженим обличчям 2005 року стала француженка Ізабель Дінуар, яку покусав її власний собака.

Подібні операції проводять також у США і Китаї, а в Іспанії першу пересадку частини обличчя вперше здійснили лише в серпні 2009 року.