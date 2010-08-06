Занадто 'сексуальний' одяг? Винна овуляція

Дослідження американських учених установило, що жінки під час овуляції схильні купувати "сексуальний" одяг, який щільно облягає тіло.

Університет Міннесоти дійшов висновку, що на керовані гормонами закупи часто впливає присутність поруч привабливих жінок.

Дослідники кажуть, що купуючи щільніший одяг, жінки намагаються відрізнитися від потенційних суперниць.

Науковці вважають за доцільне проаналізувати глибше, як саме гормони впливають на тенденції закупів серед жінок.

Жінкам на різних стадіях менструального циклу показували фотографії інших привабливих жінок, які живуть неподалік.

Аби привабити бажаного чоловіка, жінці потрібно оцінити привабливість інших жінок у її безпосередньому оточеннні, щоби визначити, наскільки яскравою вона має бути, щоб вихопити партнера першою. Доктор Крістіна Дюранте

"Люди лише на рівні підсвідомості розуміють причини, які стоять за їхнім вибором сексуального вбрання", - пояснює психотерапевт Джордж Фельдмен.

Жінки, у яких на той момент була овуляція і які бачили на фото привабливих жінок-сусідок, купували набагато "сексуальніший" одяг, ніж ті, кому показували фотографії непривабливих сусідок або жінок, які живуть за 1600 км.

Доктор Крістіна Дюранте, яка очолювала дослідження, пояснила: "Бажання жінок на піку дітородної функції несвідомо купувати те, що підкреслює їхню зовнішність, мотивується бажанням випередити привабливих жінок-суперниць."

"Якщо ви виглядаєте бажанішою, ніж ваша конкурентка, є більше шансів, що вас помітять".

За словами дослідників, хоча зрештою ідеться про зваблення найкращого партнера для романтичних відносин, вибір вбрання жінками під час овуляції великою мірою мотивується іншими жінками у їхньому оточенні.

"Аби привабити бажаного чоловіка, жінці потрібно оцінити привабливість інших жінок довкола неї, щоби визначити, наскільки яскравою вона має бути, аби вихопити партнера першою," - пояснила Крістіна Дюранте.

Доктор Крістіна Дюранте вважає, що результати цього дослідження можуть уплинути на те, як і коли потрібно рекламувати товари для жінок.