Новий збудник убиває найсильніші антибіотики
Щойно Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно скасувала режим пандемії свинячого грипу, як британські науковці забили на сполох з іншого приводу.
Нового збудника висіяли у Британії, Америці, Австралії та Нідерландах і назвали NDM-1.
Місце його розповсюдження - кишковик, головна ознака - повна відсутність реакції навіть на найпотужніший антибіотик - карбапенемз.
Як пояснив професор мікробіології Кардифського університету Тимоті Волш, лікарів найбільше непокоїтоь саме резистентність нової бактерії.
"Новий вид резистентності з'явився в Індії. Він знищує найпотужніші сучасні антибіотики. Він передається від однієї бактерії до іншої, а також розповсюджується поміж різними видами. Нова бакетрія циркулює в Індії, звідти її завезли до Британії."
За попередніми висновками, нового збудника завезли пацієнти, які з міркувань економії робили операції, зокрема косметичні, в Пакистані та Індії.
За умов глобалізації і дедалі більшого поширення медичного туризму збудники почали подорожувати світом занчно швидше.
Український бактеріолог Тетяна Глушкевич пояснює, що збудники - нові, а ось шляхи їх поширення - часто добрі відомі.
"Звичайно, люди самі по собі слугують джерелом інфекції. Якщо людина десь отримала стійкий штамм, то звісно вона його потім може передати або повітряно-крапельним шляхом, або контактним. У лікарнях усе сприяє поширенню штаммів, стійких до антибіотиків. Як швидко пошириться новий збудник, залежить від його якостей. Є більш контегіозні, є менш контегіозні."
Небезпека нового ензиму NDM-1 полягає в тому, що не лише він сам є стійким, а ще й має властивість змушувати інші бактерії не реагувати на лікування.
Британський інфекціоніст Девід Дівермор вважає, що новий збудник має серйозний потенціал.
"Зараз у нас є 5-6 антибіотиків, на які активно реагує інша небезпечна інфекція, супербаг MRSA, поширений у британських лікарнях. А тут наші дії обмежені одним-двома не дуже гарними, доволі старими антибіотиками."
Перед науковцями постали дві нагальні проблеми.
По-перше, як завадити новому збуднику перекидатися між країнами. По-друге, як найшвидше винайти новий препарат-протидію.
Якщо цього не зробити зараз, через 10 років новий збудник стане невиліковним.
Бактеріолог Центральної епідемстанції України Тетяна Глушкевич пояснює: "Це процес дуже складний. Є в літературі такі дані, що вже особливо і винаходити нові антибіотики немає з чого, тому і ВООЗ закликає до раціональної антибіотикотерапії, яка базується на точних даних щодо збудника і його реакції на антибіотики. У нас і з туберкульозом, скажімо, велика проблема через те, що з'явилися стійкі штамми, які практично немає чим лікувати."
Лікарі наголошують, що на сьогодні новий збудник у західних країнах виявилено лише у кількох десятків людей і закликають до добре знаних профілактичних заходів - добре і часто мити руки, якісно обробляти їжу і слідкувати за якістю питної води.