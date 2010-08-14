Новий збудник убиває найсильніші антибіотики

Щойно Всесвітня організація охорони здоров'я офіційно скасувала режим пандемії свинячого грипу, як британські науковці забили на сполох з іншого приводу.

Нового збудника висіяли у Британії, Америці, Австралії та Нідерландах і назвали NDM-1.

Місце його розповсюдження - кишковик, головна ознака - повна відсутність реакції навіть на найпотужніший антибіотик - карбапенемз.

Як пояснив професор мікробіології Кардифського університету Тимоті Волш, лікарів найбільше непокоїтоь саме резистентність нової бактерії.

Новий вид резистентності з'явився в Індії. Звідти його завезли до Британії. Він знищує найпотужніші сучасні антибіотики і передається від однієї бактерії до іншої. Професор мікробіології Кардифського університету Тимоті Волш

"Новий вид резистентності з'явився в Індії. Він знищує найпотужніші сучасні антибіотики. Він передається від однієї бактерії до іншої, а також розповсюджується поміж різними видами. Нова бакетрія циркулює в Індії, звідти її завезли до Британії."

За попередніми висновками, нового збудника завезли пацієнти, які з міркувань економії робили операції, зокрема косметичні, в Пакистані та Індії.

За умов глобалізації і дедалі більшого поширення медичного туризму збудники почали подорожувати світом занчно швидше.

Український бактеріолог Тетяна Глушкевич пояснює, що збудники - нові, а ось шляхи їх поширення - часто добрі відомі.

"Звичайно, люди самі по собі слугують джерелом інфекції. Якщо людина десь отримала стійкий штамм, то звісно вона його потім може передати або повітряно-крапельним шляхом, або контактним. У лікарнях усе сприяє поширенню штаммів, стійких до антибіотиків. Як швидко пошириться новий збудник, залежить від його якостей. Є більш контегіозні, є менш контегіозні."

Image caption Нові штамми туберкульозу також не бояться сучасних антибіотиків

Небезпека нового ензиму NDM-1 полягає в тому, що не лише він сам є стійким, а ще й має властивість змушувати інші бактерії не реагувати на лікування.

Британський інфекціоніст Девід Дівермор вважає, що новий збудник має серйозний потенціал.

"Зараз у нас є 5-6 антибіотиків, на які активно реагує інша небезпечна інфекція, супербаг MRSA, поширений у британських лікарнях. А тут наші дії обмежені одним-двома не дуже гарними, доволі старими антибіотиками."

Перед науковцями постали дві нагальні проблеми.

По-перше, як завадити новому збуднику перекидатися між країнами. По-друге, як найшвидше винайти новий препарат-протидію.

ВООЗ закликає до раціональної антибіотикотерапії, яка базується на точних даних щодо збудника і його реакції на антибіотики. У нас і з туберкульозом, скажімо, велика проблема через те, що з'явилися стійкі штамми, які практично немає чим лікувати. Бактеріолог Центральної епідемстанції України Тетяна Глушкевич

Якщо цього не зробити зараз, через 10 років новий збудник стане невиліковним.

Бактеріолог Центральної епідемстанції України Тетяна Глушкевич пояснює: "Це процес дуже складний. Є в літературі такі дані, що вже особливо і винаходити нові антибіотики немає з чого, тому і ВООЗ закликає до раціональної антибіотикотерапії, яка базується на точних даних щодо збудника і його реакції на антибіотики. У нас і з туберкульозом, скажімо, велика проблема через те, що з'явилися стійкі штамми, які практично немає чим лікувати."

Лікарі наголошують, що на сьогодні новий збудник у західних країнах виявилено лише у кількох десятків людей і закликають до добре знаних профілактичних заходів - добре і часто мити руки, якісно обробляти їжу і слідкувати за якістю питної води.