Плата за донорські нирки "врятує життя"

Науковець одного з британських університетів вважає, що треба надати студентам, які мають фінансові проблеми, можливість продати нирку, щоб розрахуватися з боргами.

Image caption Науковець пропонує фінансову винагороду за донорство

Сью Раббітт Рофф, наукова співробітниця університету Данді, каже, що настав час розглянути можливість запровадження оплати за донорські нирки, бо це стане "заохоченням".

На думку доктора Рофф, ціна за одну нирку має скласти приблизно 28 тисяч фунтів стерлінгів, що є відповідником середньої річної зарплатні у Британії.

Британська асоціація медиків, професійне об'єднання і профспілка лікарів вже заявила, що не підтримає платню за органи.

У Британії зараз заборонено платити за органи для пересадки, відповідно до Закону про людські тканини. Цей закон забороняє будь-які спроби купити чи продати органи для трансплантації.

Це могло би стати стимулом для людей з різними рівнями прибутків - передусім для тих, хто хотів би зробити добру справу і заробити, щоби, наприклад, повернути позики на навчання в університеті Сью Раббітт Рофф

Втім, у статті для спеціалізованого видання British Medical Journal доктор Рофф пише, що регульована система оплати, яка б відповідала "жорстким правилам", докорінно відрізнятиметься від чорних ринків донорських органів, які існують у багатьох країнах.

"Це могло би стати стимулом для людей з різними рівнями прибутків - передусім для тих, хто хотів би зробити добру справу і заробити, щоби, наприклад, повернути позики на навчання в університеті", - пише Сью Раббітт Рофф.

Науковець пропонує взяти до уваги можливість такої оплати і нагадує, що в минулому столітті не практикували пересадку нирок від сторонніх для пацієнта людей, тоді як зараз це поширене явище.

Попит росте, пропозиція...

Пересадка нирки живого донора супроводжується невеликим, але серйозним ризиком для здоров'я. А запровадження оплати буде спонукати людей ігнорувати цей ризик і керуватися виключно фінансовими міркуваннями Тоні Калланд

У Сполученому Королівстві щодня помирають троє людей, які стоять у черзі на операцію з пересадки нирки, пише доктор Рофф. За її словами, попит на донорські органи росте швидше, ніж кількість наданих донорами нирок.

З урахуванням росту таких хвороб як цукровий діабет і гіпертонія попит на донорські нирки лише зростатиме, прогнозує у своїй публікації доктор Рофф.

Але голова комісії медичної етики Британської асоціації медиків Тоні Калланд категорично відкидає будь-які заклики платити донорам органів.

Він каже: "Донорство має бути альтруїстичним кроком і виходити з потреби. Пересадка нирки живого донора супроводжується невеликим, але серйозним ризиком для здоров'я. А запровадження оплати буде спонукати людей ігнорувати цей ризик і керуватися виключно фінансовими міркуваннями".