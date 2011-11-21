Таємниця гір Гамбурцева в Антарктиді розкрита

Image caption Льодовики Антарктики приховують багато таємниць

Науковці стверджують, що їм вдалося розкрити таємницю найзагадковіших гір на Землі.

Гори Гамбурцева за розмірами подібні до європейських Альп, проте на мапі їх не побачиш, адже вони ховаються під товстим шаром антарктичного льоду.

Відкриття цих гір у 50-х роках минулого століття стало справжньою несподіванкою, адже більшість науковців припускали, що континент, вкритий товстим шаром криги, має рівнинну поверхню.

За даними досліджень, гори Гамбурцева утворилися більше мільярда років тому.

Існують припущення, що саме звідти тисячі років тому почалося зледеніння Антарктики.

Вивчення історії цих гір може стати вагомим внеском у дослідження клімату, а також дасть науковцям можливість зазирнути не лише у минуле нашої планети, але і в її майбутнє.

Антарктична загадка

Попри те, що про існування гір Гамбурцева відомо вже досить давно, чіткої відповіді на питання, як саме вони утворилися, до цього часу не було.

Пролити світло на таємницю загадкового гірського хребта вдалося завдяки науковим матеріалам міжнародної експедиції з дослідження гір Гамбурцева, яка відбулася у 2008-2009 роках. Очолював її доктор Фаусто Ферраччіолі з Британської організації дослідження Антарктики.

"Дослідження цих гір було нелегкою місією, проте ми не лише її успішно виконали, але й з’ясували багато цікавого", - каже вчений.

Перші гори Гамбурцева зникли, а потім відродилися наче фенікс, і отримали друге життя Робін Белл, провідний дослідник з Колумбійського університету

Під час експедиції науковці облетіли східну частину Антарктиди та за допомогою спеціального радару склали мапу гірського хребта, що приховується під льодовою поверхнею.

Дані, зібрані дослідниками, дозволяють скласти геологічну картину утворення загадкових гір Гамбурцева, які не давали спокою багатьом науковцям.

Льодова історія

За висновками вчених, історія гірського хребта почалася більше мільярда років тому: задовго до появи складних форм життя на планеті, в далекі часи, коли континенти об’єднувалися між собою у мега-континент Родинію.

В результаті зіткнення континентів, утворились геологічні "зморшки" – гори, а також твердий "фундамент", що залягав глибоко під земною корою.

За сотні мільйонів років верхівки гір зруйнувалися ерозією, і лишився лише твердий фундамент.

Згодом, близько 250-100 мільйонів років тому, коли на планеті панували динозаври, в наслідок геологічних процесів земна кора почала розколюватись, через що старий "фундамент" піднявся назовні, утворивши новий гірський хребет.

Близько 35 мільйонів років тому на схід Антарктики почав насуватись льодовик, що згодом поховав під собою гори Гамбурцева.

"Це дослідження дає відповідь на питання, як на такому старому континенті можуть існувати молоді гори", - каже доктор Робін Белл, дослідниця з Колумбійського університету.

"Виходить, що перші гори Гамбурцева повністю зникли, а потім відродилися наче Фенікс, і отримали друге життя", - розповідає дослідниця.

Незабаром науковці планують почати бурові роботи, аби дістати зразки гірських порід з-під льодового шару.

За словами вчених, у шарі криги містяться цілі капсули з повітрям, які можуть багато розповісти про кліматичні умови та стан довкілля у давні часи.

Є припущення, що десь у районі Гамбурцевих гір залягають пласти криги, вік яких перевищує мільйон років.